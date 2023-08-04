في إطار سعيها الدؤوب لدعم وتشجيع القطاع التعليمي في البلاد، أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية حفلا لتكريم الطلبة المتفوقين أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور مدير دائرة العمليات في الخطوط الجوية الكويتية الكابتن نايف النويف، والوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية د.غانم السليماني، وعدد من قياديي الشركة.



وخلال كلمته التي ألقاها، قال الكابتن نايف النويف: تتشرف «الكويتية» بأن تكون جزءا من هذا التكريم كونها جهة داعمة ومشجعة للشباب والتطوير والعلم، ودائما ما تضع نصب عينيها مشاركة المجتهدين نجاحاتهم، وتكريم أبنائنا وبناتنا الطلبة يعد واجبا أساسيا في دعمهم وتشجيعهم، فهم بمنزلة الكتف الذي نتكئ عليه ونثق به في استكمال بناء مستقبل كويتنا الحبيبة، مبينا ان الشركة تولي اهتماما بالغا بالقطاع التعليمي في البلاد، من خلال المشاركة المتواصلة في الفعاليات والمناسبات التي تخص هذا الجانب تحديدا، والذي يعد أحد العناصر الأساسية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يركز عليها الطائر الأزرق.



وأضاف النويف: نحيي الآباء والأمهات على هذه اللحظة المهمة التي انتظروها طويلا، وسهروا الليل معكم من أجلها، فلم تصبحوا مميزين اليوم إلا بفضل الله ثم بفضل جهودهم ودورهم البارز في توفير وتهيئة كل وسائل الراحة والأمان لكم في أداء مهمتكم الدراسية، للوصول إلى أعلى الدرجات، فتكريمكم اليوم هو فوز مستحق للجميع، ونحن نفخر بكم ونتمنى لكم التوفيق والسداد.



من جانبه، أكد د.غانم السليماني على أهمية الشراكة المجتمعية وأثرها الواضح في التنمية الشاملة في كل المجالات ومنها دعم التعليم والنهوض به، مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي بمبادرة كريمة من الخطوط الجوية الكويتية، تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي نجدها حاضرة في كل المناسبات لتعبر عن نفسها بالفعل قبل القول وتميزها في الشراكة المجتمعية.