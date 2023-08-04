جاءت امرأة الى احد الفقهاء، فقالت له: لقد مات اخي، وترك 600 درهم، ولما قسموا المال لم يعطوني الا درهما واحدا، فكر الفقيه لحظات ثم قال لها: ربما لأخيك زوجة وام وابنتان واثنا عشر اخا، فتعجبت المرأة وقالت: نعم، فقال: ان هذا الدرهم حـــقك وهم لم يظلموك، فلزوجته ثمن ما ترك، وهو يســـاوي 75 درهما ولابنتيه الثلثان وهما يساويان 400 درهم، ولأمه سدس المبلغ وهو يساوي 100 درهم، ويــــتبقى 25 درهما توزع على اخوته الاثنى عشر وعــــلى اختــــه، ويأخذ الرجــل ضعف ما تــأخذه المرأة، فلكل اخ درهمان ويتبقى للاخــــت ـ التي هي انت ـ درهم واحد.