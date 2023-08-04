قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



وجاء الاقتراح كالتالي:



بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016.



وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



المادة الأولى



يضاف الى المادة 1 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه المصطلح والتعريف الآتي:



«الملاذات الضريبية: دول أو أقاليم تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تمتعها بعدة خصائص أهمها انعدام الضريبة أو فرضها بمعدلات منخفضة».



المادة الثانية



تضاف الى القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (2 مكرر) نصها الآتي:



المادة (2 مكرر):



«يعد مرتكبا لجريمة غسيل أموال كل شخص طبيعي أو معنوي قام بتحويل أو استلام مبالغ مالية نظير الاستثمار من الملاذات الضريبية الدولية أو عن طريقها دون إفصاح عن مصدرها أو سببها، أو قام بتقديم معلومات غير صحيحة لدى البنك الذي أجرى العملية في الكويت».



المادة الثالثة



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.



وجـــاءت المذكــــرة الإيضاحية للقانون كالتالي: للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتمد بعض الدول أو الأقاليم في جذب الاستثمار على فكرة تقليل الضريبة أو انعدامها في حال كانت أوجه الاستثمار مسجلة في إحدى الشركات أو المتداولة من خلال البنوك المحلية لديها، وهي ما يُطلق عليه الملاذات الضريبية.



ولضمان عدم تسلل الأموال المترتبة عن جرائم من الكويت وإليها بذريعة الاستثمار في تلك الملاذات، جـاء هذا التعديل على القانون بإضافة تعريف الملاذات الضريبية في المادة 1 واعتبار عدم الإفصاح أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الاستثمار بها جريمة غسيل أموال، وذلك لإحكام تدفق الأموال من البنوك الكويتية وإليها من خلال تلك الملاذات.