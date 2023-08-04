شريف حمدي



استمرت عمليات البيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب لافتة، وذلك استكمالا لما أنهت به البورصة الكويتية تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وكانت مؤشرات سوق الأسهم الكويتي شهدت ارتفاعات لافتة بأغلب جلسات الشهر الماضي، وأنهت تعاملاتها بمكاسب تزيد على 3% خلال يوليو الماضي وسط توقعات بأن يعود الزخم الشرائي خلال الجلسات المقبلة على وقع النتائج المعلنة والمتوقعة للنصف الأول من العام الحالي والتي تبدو مبشرة حتى الآن من خلال ما ظهر حتى الآن رسميا، وفي إطار ما سبق الكشف عنه في الربع الأول، فضلا عن أن عددا من الأسهم الأكثر استهدافا باتت بأسعار مشجعة على الشراء.



وتأثرت القيمة السوقية جراء عمليات البيع التي شملت عددا من الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة في ظل استمرار موجة البيع من الأسبوع قبل الأخير الشهر الماضي واستمرت مع بداية أغسطس الجاري، إذ تراجعت القيمة بـ 699 مليون دينار بنسبة انخفاض 1.6%، ليصل الإجمالي إلى 42.17 مليار دينار من 42.87 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وحافظت معدلات السيولة المتدفقة للسوق على معدلاتها الحالية بمحصلة إجمالية 225 مليون دينار بمتوسط يومي 45 مليون دينار، ارتفاعا من 218 مليون دينار بمتوسط يومي 44 مليون دينار الأسبوع الماضي، ولاتزال الأسهم القيادية وخاصة البنكية في صدارة قائمة أكثر الأسهم استحواذا على السيولة.



كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 7%، إذ بلغت كميات التداول خلال الأسبوع 1124 مليون سهم ارتفاعا من 1051 مليون سهم الأسبوع الماضي.



وانخفضت مؤشرات السوق بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.8%، بخسارة 153 نقطة ليصل المؤشر إلى 7933 نقطة مقارنة بـ 8086 نقطة الأسبوع الماضي، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بخسارة 30 نقطة ليصل المؤشر إلى 5564 نقطة مقارنة بـ 5594 نقطة الأسبوع الماضي، وبذلك تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.6% بخسائر بلغت 118 نقطة ليصل إلى 7145 نقطة، تراجعا من 7263 نقطة الأسبوع الماضي.



وعلى مستوى تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول، استمرت حالة الاستقرار على مجمل الأداء، وذلك من خلال استقرار نسب الملكيات في 14 سهما مقابل تقليصها في 9 أسهم، بينما ارتفعت في 8 أسهم، وبلغت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 2 أغسطس الجاري نحو 5.32 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.42 مليارات دينار الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض 1.8%.



وكان لافتا تقليص الأجانب نسب ملكياتهم في أسهم 6 بنوك مقابل استقرارها في بنكين ورفعها في بنكين هما الوطني والأهلي، وبلغت قيمة ملكياتهم في البنوك الكويتية 3.87 مليارات دينار.