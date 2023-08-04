أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «بيتك تكافل» قتيبة النصف، أهمية وضرورة التأمين على القوارب واليخوت كخطوة مهمة لملاكها والتي تحمي المشترك من المخاطر المحتملة سواء كانت تتعلق بالضرر المادي أو الخسارة المالية أو المسؤولية المدنية، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.



وأضاف النصف أن الشركة تقدم نوعين من التأمين على القوارب واليخوت، هما التأمين الشامل وتأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير)، كما وبإمكان العميل اختيار التغطيات التي تناسبه والتمتع بمميزات كل وثيقة على حدة.



ويوفر تأمين اليخوت والقوارب كل أنواع الحماية والضمانات ضد أي أضرار قد تلحق باليخت، وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية على اليخوت ومسؤوليتها عن الأضرار الجسدية والخسائر التي قد تصيب الآخرين، وتشمل أيضا تأمين اليخوت ضد أي خسائر قد تصيب جسم اليخت ومعداته ومحتوياته.



ويستطيع العميل الحصول على الوثيقة من خلال زيارة الموقع وإدخال بياناته الشخصية وبيانات القارب ومن ثم سيحصل على التأمين أو الاستعانة بمركز اتصال العملاء لإصدار وثيقة التأمين البحري، بالإضافة إلى خدمة المطالبات وهي خدمة متاحة عبر التطبيق فقط، وهي تغني العميل عن الحضور الشخصي للشركة لفتح ملف وتقديم المطالبة.