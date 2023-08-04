القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أعلن أكثر من 170 نائبة ونائبا في مجلس النواب من مختلف التيارات السياسية والانتماءات الحزبية امس رفضهم المطلق لاقتراح النائب أحمد عاشور الذي طرحه في احدى جلسات الحوار الوطني بإلزام المصري العامل في الخارج بتحويل 50% من أجره الشهري إلى البنوك المصرية لإنقاذ الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي.



وأكد أعضاء البرلمان أن رفض هذا الاقتراح يأتي حرصا على المصريين في الخارج وألا يمس راتبهم من قريب أو بعيد، فمرتباتهم خط أحمر وان هذا الاتجاه المرفوض لن يمس قانون منح المصريين في الخارج إعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على سيارة مستوردة من الخارج، وان القانون مستمر دون توقف.



اكد النواب بالإجماع ومن أبرزهم مصطفى بكري، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وميرثا محروس وكيلة لجنة حقوق الإنسان، وألفت المزلاوي وكيلة لجنة القوى العاملة، ونظيرتها سولاف درويش وإبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وخالد خلف الله نائب قنا ورحاب الغول نائبة نجع حمادي وفايزة الطنباري، ومحمد عبدالعليم وعلاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات رفضهم الكامل لفرض أي قيود على دخول وأجور المصريين في الخارج.



ونفى ياسر عمر في تصريحات خاصة له وجود أي مشروع قانون يترجم اقتراح النائب أحمد عاشور، ولن يكون وان الحكومة لم تقدم مشروع قانون بهذا الشأن الى البرلمان ولن تقدم.



وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمد سليمان أن البرلمان لن يقبل إقرار قانون يضع المصريين في الخارج تحت دائرة الإلزام والتدخل في شؤونهم المالية، وان مصر حريصة حكومة وشعبا على ان تكون عمليات تدفق تحويلاتهم النقدية الى مصر مشروطة أو ملزمة وان المصري العامل في الخارج حر التصرف واننا فقط نناشدهم عدم التعامل مع سماسرة العملة الأجنبية في السوق السوداء، وان تتم تحويلاتهم عبر القنوات الشرعية في البنوك والمصارف الرسمية المعتمدة، مشيرا الى انه لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي مصادر أخرى غير المساس بتحويلات المصريين في الخارج أو التدخل في أجورهم.



وقالت سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة انه لا عودة على الإطلاق الى نظام فرض ضرائب على أجور العاملين المصريين في الخارج عبر أساليب أخرى، وان هذا الاقتراح مرفوض شكلا وموضوعا.



وأكدت النائبة انه لا مساس بعقود المصريين العاملين في الخارج، وليس هناك أي مؤشر للحصول على صورة ضوئية من عقود عملهم كما يطالب الاقتراح. وحذر النواب من خطورة المساس بأجور المصريين في الخارج وما قد ينتج عنه من آثار سلبية أخطرها امتناع المصريين عن تحويل مدخراتهم الى مصر.