أظهرت بيانات رئاسة الهجرة التركية انخفاض عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، وذلك مقارنة بعام 2022.



وبلغ عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة «الكملك» حتى تاريخ 27 يوليو الماضي، 3 ملايين و321 ألفا و72 شخصا، في حين كان العدد عام 2022 نحو 3 ملايين و535 ألفا و898 شخصا.



وتظهر البيانات انخفاض أعداد اللاجئين السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة بنحو 214 ألفا 6 شخص مقارنة بالعام الماضي.



ويستقر السوريون في تركيا في جميع الولايات تقريبا، وبحسب الإحصائية الجديدة، تحتل إسطنبول التي تؤوي أكثر من 531 ألف سوري، المرتبة الأولى في توزيع اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة بحسب تصنيف المراكز العشرة الأولى التي تضم بالترتيب: إسطنبول - غازي عنتاب - شانلي أورفا - هاتاي - أضنة - مرسين - بورصة - إزمير - قونيا - كلس.



في غضون ذلك، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، عن عدم معارضة بلاده العودة الطوعية الفردية للاجئين السوريين في تركيا، وذلك تعليقا على مشروع «العودة الطوعية» لمليون لاجئ من تركيا إلى مناطق شمال غربي سورية، الذي يدخل حاليا في طور التنفيذ مع تسجيل عمليات وصول لسوريين إلى مناطق الشمال. لكن ميلر استبعد أن تكون الظروف المواتية لعودة واسعة النطاق. وقال في إحاطة صحافية: «لا نعارض العودة الطوعية الفردية، لكن الظروف في سورية لا تسمح بعودة منظمة على نطاق واسع».