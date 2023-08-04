اكتشاف مهم لمراحل السرطان المتأخرة



عثر علماء على «عقار حي» غير عادي في الدم لأحد الناجين من سرطان في مراحله الأخيرة. بعد عام من تلقي «أكثر علاج للسرطان تطورا» منذ أكثر من 50 عاما، كان جسم هذا المريض لا يزال محميا بمجموعة من الخلايا المناعية القاتلة المعروفة باسم الخلايا التائية.



ووجد الباحثون في جامعة كارديف في المملكة المتحدة أن هذه الخلايا التائية الخاصة قد تكون أفضل بكثير في التعرف على الأورام ومهاجمتها من الخلايا التائية العادية. ويمكنها حتى إنزال عدة أنواع مختلفة من السرطان من زوايا مختلفة في وقت واحد.



ويوضح عالم الأحياء في جامعة كارديف آندي سيويل، أن «النتائج التي توصلنا إليها فاجأتنا حقا لأن لا أحد يعرف أن الخلايا التائية الفردية يمكنها التعرف على الخلايا السرطانية عبر عدة بروتينات مختلفة مرتبطة بالسرطان في وقت واحد. أردنا أن نعرف كيف نجح بعض المرضى المصابين بالسرطان في مراحله النهائية والذين عولجوا بعلاج (الخلايا الليمفاوية المتسللة إلى الورم) في التخلص من السرطان لديهم، لذلك بحثنا عن إجابات». وفي العقد الماضي أو نحو ذلك، ظهر العلاج بالخلايا الليمفاوية المتسللة إلى الورم (TIL) كطريقة جديدة وقوية لاستئصال الورم في مرحلة متأخرة.

المصدر: «ساينس ألرت»