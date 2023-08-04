دمشق - هدى العبود



تشهد العاصمة السورية (دمشق) تحركا ملحوظا من قبل شركات الإنتاج المحلية والعربية، وذلك للتحضير للموسم الرمضاني 2024، وكانت باكورة البدء بالتصوير من قبل المخرج رشاد كوكش بتصوير مسلسل «عزك يا شام» في حواري دمشق العتيقة، من إنتاج شركة «أشرف كروب»، وكذلك مسلسل «طالبين القرب»، بالاضافة الى الاعلان عن بوستر سباعية الذكاء الاصطناعي «البوابات السبع» للمخرج محمد عبدالعزيز.



بدورها، أعلنت شركة الصباح للإنتاج والتوزيع الفني بالتعاون مع شركة «ايبلا» السورية للإنتاج والتوزيع الفني عن عمل درامي عربي مشترك بعنوان «نظرة حب»، من تأليف رافي وهبي، بطولة نخبة من النجوم السوريين والعرب، ووقع الاختيار على المخرجة السورية المخضرمة رشا شربتجي.



وامتنعت شربتجي عن الإدلاء بأي تصريح عن أسماء المشاركين في العمل أو مكان التصوير، وأكدت لـ «الأنباء» أنها ما زالت في طور التحضيرات، وعندما يتم الاتفاق مع الفنانين ستعلن عن أسماء النجوم والكاست الفني بالكامل وعن أماكن التصوير.



يذكر أن المخرجة رشا شربتجي حصدت جوائز وتكريمات عن كافة أعمالها وخاصة في السنوات الأخيرة الماضية، فقد حققت نجاحا كبيرا من خلال إخراجها لمسلسل «كسر عظم» عام 2022، كما حققت نجاحا كبيرا هذا العام عبر عمليها «مربى العز» و«حارة القبة ج3»، وحصدت جائزة أفضل مخرجة عربية لعام 2023 في مهرجان «أفضل» الدولي ببيروت في دورته السادسة، عما قدمته من إخراج أعمال فنية مميزة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.