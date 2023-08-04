

Blue Beetle



في إطار من المغامرات والخيال العلمي، يعثر مراهق مكسيكي على خنفساء فضائية تمحنه درعا تكسبه قدرات خارقة. الفيلم من إخراج أنجيل مانويل سوتو، بطولة سوزان سارندون، زولو ماريدونا، هارفي جيلن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 17 الجاري.









Shrapnel



تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول ضابط بحرية سابق يحاول التصدي بمساعدة رفيق العمل لعصابة مكسيكية خطيرة تقف خلف اختفاء ابنته، وتتوالى الأحداث. الفيلم من إخراج ويليام كوفمان، بطولة كام جيغنديت، جاسون باتريك، إفرين فيلا، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 17 الجاري.