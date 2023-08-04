يغادر البلاد ظهر اليوم وفد المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 19 سنة متجها إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي لمدة 10 أيام استعدادا للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا تحت 19 سنة المقرر أن تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 15 حتى 25 الجاري بمشاركة 8 منتخبات.



ويترأس الوفد في البطولة والمعسكر أمين السر المساعد لاتحاد الطائرة نايف الخميلي، ويتكون من عبدالله الريس إداريا والمدرب الوطني محمد عبدالرزاق ومساعده مشعل السبتي ود.معتز عز الدين اخصائي علاج طبيعي، بالإضافة الى 16 لاعبا هم: حسن القطان، ناصر الصانع، حمود المسعود، عبدالعزيز العنزي، احمد المطيري، عبدالعزيز كامل، حسن العامر، خالد بوعركي، محمد يعقوب البنا، حمد الهولي، فواز المشعل، عبدالله العلي، احمد الحمدان، فيصل السراج، محمد الدوخي، وبدر العطار.



وبعد انتهاء المعسكر سيتوجه وفد المنتخب مباشرة إلى مدنية جدة السعودية للمشاركة في البطولة.



بدوره، أكد مدرب المنتخب محمد عبدالرزاق أن الجهاز الفني للمنتخب وضع خطة إعداد مكثفة رغم قصر فترة الإعداد للبطولة بدأت في منتصف يوليو الماضي، مشيرا إلى أن المردود كان جيدا خلال الفترة الماضية واللاعبون لديهم الحماس والرغبة في الظهور بأفضل صورة ممكنة، لافتا إلى أن المنتخب سيخوض 4 مباريات تجريبية خلال فترة المعسكر.