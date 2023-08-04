مبارك الخالدي



تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي خسارته الثانية في معسكره المقام حاليا في تركيا، وكانت هذه المرة أمام فريق اهال التركمانستاني بهدف دون رد، بعد ان خسر في مباراته الاولى من فريق الخلود السعودي ٢-١. ولا تعكس النتيجة أمام فريق اهال المستوى الفني للأخضر الذي ظهر بمستوى مطمئن بدنيا وفنيا، حيث انتهى الشوط الاول من اللقاء بالتعادل السلبي واهدر الفريق الأخضر عددا من الفرص في الشوط الثاني منها كرة في العارضة وهدف لم يحتسب.



ودخل الأخضر المباراة بتشكيل مكون من رضا شهاب في حراسة المرمى، وفي الدفاع حمد القلاف وحسن حمدان وعثمان واتارا وجمعة عبود، وفي الوسط سلطان العنزي وحسين اشكناني ونايف حميد وعلي خلف وممادو ثيام وحمزة خابا، كما دفع المدرب الالماني توماس برداريش بالعناصر البديلة في أوقات متفاوتة من المباراة وهم عبدالله عمار وبدر طارق وعلي عزيز وعيسى وليد وأحمد خورشيد وبندر السلامة وعبدالرحمن الظفيري. ومن المقرر أن يلعب العربي مع الفيصلي السعودي غدا في تجربته الأخيرة.