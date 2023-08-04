هادي العنزي



غادر مساء أمس وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل إلى مصر لبدء معسكره التدريبي الذي يمتد لأسبوعين في مدينة الإسكندرية، تحضيرا لمنافسات دوري زين للدرجة الممتازة الذي ينطلق 24 أغسطس الجاري. ومن المتوقع أن يخوض «الأشاوس» 4 مباريات ودية مع عدد من الفرق المصرية خلال المعسكر المصري، فضلا عن التدريبات الصباحية والمسائية طوال فترة المعسكر، وصولا لأفضل جاهزية فنية وبدنية بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب.



وقد خاض الأحمر مباراتين وديتين في المرحلة التحضيرية الأولى في الكويت، خسرهما أمام نظيره القادسية. وقد أنهى الجهاز الإداري للفحيحيل تعاقداته المحلية بضم هاشم عدنان، ليصل إجمالي التعاقدات إلى 12 لاعبا، في مختلف المراكز، كما أنهى تعاقداته المحلية منذ فترة ليست بالقصيرة، بالتجديد مع لويز فرنانديز، وجوليو سيزار، وفيتور دا سيلفا، والتعاقد مع المهاجمين التونسي عبدالرحمن الحنشي، والبرازيلي وليام باروس.