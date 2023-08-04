عبدالعزيز جاسم



أغلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ملف المحترفين بعد التعاقد مع المدافع الأرجنتيني سيرجيو فيتور (34 عاما)، قادما من نادي السيلية القطري، والذي سبق أن لعب في ضمك السعودي، ويتميز بالتسديد القوي من خارج منطقة الجزاء.



وأعلن النادي أن فيتور انضم لمعسكر الأصفر في الإسكندرية مساء أمس قادما من قطر، على أن يشارك في تدريبات الفريق اليوم تحت قيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم الذي اكتملت صفوفه بقدوم النجم بدر المطوع.



وبعد وصول فيتور يكون القادسية قد تعاقد مع 4 صفقات جديدة، وهم: الليبي محمد الصولة والتونسي يوسف بن سودة والنيجيري دانييل جيبولا وفيتور، فيما جدد للمالي إبراهيما تانديا، بينما تعاقد محليا مع نجم السالمية مبارك الفنيني ومدافع الساحل عبدالرحمن الديحاني.



ويسعى المدرب إبراهيم إلى إيجاد الانسجام بين اللاعبين، لاسيما بعد دخول هذا العدد الكبير الذي وصل إلى 6 لاعبين، ما يعني أن الفريق بحاجة إلى عدد من المباريات الودية قبل العودة 15 الجاري إلى البلاد وانتظار مواجهة خيطان في افتتاح مبارياته بدوري زين الممتاز الذي ينطلق 24 الشهر الجاري.



البرتقالي خسارة أولى



إلى ذلك، خسر كاظمة أولى مبارياته الودية أمام الخليج السعودي 1-2 ضمن استعداداته لانطلاق الدوري في معسكره الحالي بمدينة إزميت التركية، حيث تعتبر هذه المواجهة الأولى تحت قيادة المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس.



سجل هدف البرتقالي الوحيد المهاجم المميز شبيب الخالدي قبل نهاية الشوط الأول.



ويسعى فارياس لتطبيق فكره وطريقة لعبه من خلال الوديات والتدريبات، وهو أمر سيتمكن منه لخبرته الطويلة في الملاعب الآسيوية، وكذلك وهو مازال قيد الدراسة التعاقد مع محترفين اثنين يكمل من خلالهما عقد المحترفين لاسيما أنه لم يتبق على انطلاق الدوري سوى 20 يوما وأي تأخير سيؤثر على شكل الفريق.



العنابي ينتصر في صربيا



حقق فريق النصر الفوز على فريق يديتسفا الصربي 2-1 في أولى مبارياته الودية التي تقام في صربيا تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني. سجل هدفي العنابي الكولومبي هانسل زاباتا.



وسيخوض النصر 3 مباريات ودية أخرى من بينها مباراتين مع السيلية القطري وحتا الإماراتي ومباراة رابعة ستكون مع فريق بوسني أو صربي.



وقد انتظم لاعب الوسط محمد باجية في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من الاختبارات الدراسية، علما أن العنابي سيواجه البرتقالي في افتتاح مباريات الفريقين بدوري زين الممتاز.