أعلنت زين عن شراكتها مع أكاديمية OCEAN Padel - النادي الرياضي المحلي المتخصص في رياضة البادل بمقومات وتجهيزات عالمية، والتي تقوم من خلالها بدعم أنشطة الأكاديمية المختلفة التي تقدمها لعشاق رياضة البادل في الكويت، مثل الملاعب والمرافق الرياضية المجهزة بالكامل، والمعسكر التدريبي للأطفال، والبطولات الموسمية.



وتم توقيع اتفاقية الشراكة في مقر الأكاديمية بمنطقة السالمية، وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والشريك المؤسس ومدير أكاديمية OCEAN PADEL عبداللطيف العصفور، والشريك المؤسس ونائب مدير الأكاديمية حمد العصفور.



وتأتي هذه الشراكة تحت مظلة استراتيجية زين للاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول المساهمة بتطوير قطاعي الرياضة والشباب، وتقديم الدعم للأنشطة والمشاريع الرياضية المحلية التي تخدم عشاق الرياضات المختلفة في البلاد، منها رياضة البادل التي شهدت رواجا كبيرا بين الشباب الكويتي خلال السنوات القليلة الماضية.



وتعتبر أكاديمية OCEAN PADEL أحد المشاريع الرياضية المحلية المتميزة التي تتخصص برياضة البادل، حيث تمتد على مساحة تفوق 3 آلاف متر مربع تطل على شارع الخليج العربي، وتشمل ملاعب داخلية وخارجية، وملعب زين الرئيسي بمدرج يتسع لأكثر من 120 متفرجا، ومدربين عالميين، ومرافق صحية ورياضية عديدة لخدمة مختلف احتياجات رواد الأكاديمية.



وضمـــــن شراكتـــــها للأكاديمية، ستقوم «زين» أيضا بدعم العديد من البطولات الموسمية التي ستنظمها الأكاديمية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى المعسكر التدريبي الخاص للأطفال بمشاركة مدربين عالميين معتمدين، كما ستقوم زين بتنظيم بطولات خاصة لموظفيها في ملاعب الأكاديمية بما ينمي روح الفريق الواحد ويعزز الروابط بينهم خارج إطار العمل.



وتحرص الشركة على تشجيع مختلف المشاريع الرياضية في الدولة التي تسهم بتنمية مهارات وإبداعات الشباب والمساهمة في بناء جيل من الرياضيين الكويتيين المحترفين، وذلك بهدف الرفع من اسم الرياضية الكويتية في المحافل الإقليمية والعالمية بمختلف الرياضات.