عاد الجناح الدولي السابق البرازيلي لوكاس مورا، إلى دوري بلاده لكرة القدم عبر بوابة فريق بداياته ساو باولو، حسب ما أفاد النادي البرازيلي.



وقال ساو باولو في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي «لوكاس عاد»، ليصبح ابن الـ 30 عاما آخر العائدين إلى البرازيل بعد مسيرة طويلة في القارة الأوروبية تنقل خلالها بين ناديي باريس سان جرمان (2013-2018) وتوتنهام (2018-2023).



وسينضم الجناح البرازيلي (35 مباراة دولية، 4 أهداف) الذي وصل عقده مع توتنهام إلى نهايته في يونيو إلى صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز (32 عاما) الذي اعلن ساو باولو انضمامه إلى صفوفه.



بدأ مورا مسيرته مع ساو باولو عام 2010، وساهم بعد عامين في فوزه بكأس كوبا سودأميركانا قبل توجهه إلى القارة العجوز.



وقال مورا في البيان إن العودة إلى النادي «زوبعة من المشاعر».



وتابع: «فقط أتذكر كل شيء مررت به هنا، وان أعود بعد كل هذا الوقت هو أمر مثير للغاية. أنا سعيد للغاية».