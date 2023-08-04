خاض النجم الدولي البرازيلي نيمار أولى مبارياته مع باريس سان جرمان الفرنسي منذ نحو 6 أشهر اثر غيابه عن الملاعب للإصابة، وأحرز هدفين على مدى 90 دقيقة في فوز فريقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة.



وهي المرة الأولى التي يلعب فيها نيمار في المباريات التحضيرية الودية للنادي الفرنسي، بعد تعافيه من جراحة في كاحله الأيمن خضع لها في مارس الماضي.



وكانت مشاركة نجم برشلونة الإسباني السابق فعالة بعودة مظفرة، افتتح فيها التسجيل لسان جرمان في الدقيقة 40 بعدما راوغ المدافعين وسدد كرة غيرت اتجاهها بقدم أحد مدافعي الفريق الكوري الجنوبي وسكنت الشباك.



وضاعف البرازيلي النتيجة في الدقيقة 83 بعد تمريرة جميلة من البديل الإسباني فابيان رويس، قبل أن يضيف مواطن الأخير البديل الآخر ماركو أسنسيو الهدف الثالث بتسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة.