أعلنت مغنية البوب راب الإيطالية بايبي كاي التي تعرضت بالخطأ لإصابة نتيجة اصطدامها بإحدى معجباتها، أنها اضطرت إلى وقف جولتها الموسيقية الصيفية، منددة بما وصفته بـ «جنون» التقاط صور «السيلفي» من دون مراعاة سلامة الفنانين.



وأكدت بايبي كاي أنها تعرضت لـ «ضربة على صدرها» نتيجة اصطدام امرأة بها في نهاية حفلة كانت مقامة الاثنين في تيرامو (شرق)، في وقت كان يحتشد معجبوها حولها سعيا لالتقاط صور «سيلفي» معها.



وأوضحت المغنية البالغة 40 سنة التي عانت صعوبة في التنفس إثر الحادثة، أنها نقلت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، مما دفعها إلى وقف جولتها الموسيقية.



وقالت المغنية في مقطع فيديو عبر تيك توك إن «الأهم بالنسبة إلى الأشخاص هو التقاط الصور، لكن الوضع أصبح خطرا جدا»، مضيفة «انه تصرف جنوني».



وأضافت «أنا لا أشتكي من التقاط الصور، لكن من غير الممكن عدم إعطاء الأولوية لسلامة الفنان»، متهمة الشرطة المحلية بعدم تنفيذ مهامها كما ينبغي.