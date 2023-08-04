القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، إن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد، انتهى من تنفيذ 252 مشروعا بـ 3 مراكز (كوم أمبو - إدفو - نصر النوبة) بمحافظة أسوان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.



وأضاف وزير الإسكان - في بيان، امس أن تلك المراكز تضم 31 وحدة محلية بها 100 قرية، موزعة كالتالي: (9 وحدات محلية بها 26 قرية بمركز كوم أمبو- 13 وحدة محلية بها 31 قرية بمركز إدفو- 9 وحدات محلية بها 43 قرية بمركز نصر النوبة).



وأشار إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ 25 مركزا في 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وتشمل، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكباري على المجاري المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعي، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات «سكن كريم» للمواطنين.



بدوره، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار إن المشروعات المخططة والجاري تنفيذها حاليا بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تتضمن أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ 98 قرية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار في 30 قرية (14 قرية بمركز إدفو - 6 قرى بمركز كوم أمبو - 10 قرى بمركز نصر النوبة)، وجار تنفيذ الأعمال بـ 68 قرية، تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و95%، موضحا أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى.



وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 30 مجمع خدمات للمواطنين، من إجمالي 31 مجمعا، تنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهي (سجل مدني - شهر عقاري - بريد - مكتب تموين - مكتب تضامن اجتماعي - وحدة محلية - مجلس محلي)، ومركز تكنولوجي يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يوفر الوقت والمجهود، كما تم الانتهاء من تنفيذ 24 مجمعا للخدمات الزراعية، من إجمالي 31 مجمعا، تنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقي القرى والتوابع، بما يسهم في تنمية هذه القرى، بجانب الانتهاء من الأعمال بـ 67 مركز شباب (إنشاء - إحلال وتجديد - تطوير ورفع كفاءة)، من إجمالي 158 مركزا.