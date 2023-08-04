بيروت - خلدون قواص



رأى مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ان القضاء يعمل ببطء في كشف انفجار مرفأ بيروت بعد مرور ثلاث سنوات من الجريمة المروعة وعليه الإسراع في تحقيقاته لتطبيق العدالة وانزال اشد العقاب والقصاص على من تثبت إدانته ومسؤوليته عن هذه الجريمة الشنعاء.



وقال في تصريح له: ألا يستحق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت تخصيص جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لإطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت إليه التحقيقات القضائية والمعطيات الأمنية في هذا المجال لإراحة كل اللبنانيين؟



وطالب المسؤولين المعنيين في الدولة بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة النكراء التي أصابت كل اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.



وأضاف: قضية انفجار مرفأ بيروت لا تنسى ولا تترك وسنبقى مطالبين وداعمين لهذه القضية الإنسانية لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا العمل الشنيع بتدمير العاصمة بيروت الحاضنة لكل اللبنانيين.



وتابع: الإجرام الذي استخدم في انفجار المرفأ هو عمل إرهابي ضد الإنسانية واستهدف كل اللبنانيين وتسبب بكارثة وطنية هزت العالم وليس لبنان فقط.



ودعا المفتي دريان أئمة وخطباء المساجد في لبنان الى تخصيص خطبة الجمعة اليوم عن انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيته المئات من القتلى والجرحى، وان تتزامن إطلاق التكبيرات في المساجد مع وقت وقوع الانفجار عند الساعة السادسة والدقيقة العاشرة لمناسبة مرور ثلاث سنوات على ذكرى الانفجار.



وختم: لا يسعنا في هذا المجال إلا أن نقول لأهالي الضحايا والجرحى اصبروا وصابروا ان الله مع الصابرين.