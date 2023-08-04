قالت الشرطة في كوريا الجنوبية إن تسعة أشخاص تعرضوا للطعن وأصيب أربعة آخرون بعد صدمهم بسيارة يقودها المهاجم المشتبه به في بلدة سونجنام بالقرب من العاصمة سيئول.



وذكرت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على شخص.



ووقع الهجوم بالقرب من محطة سوهيون، وهي منطقة تبعد حوالي 20 كيلومترا عن سيئول.



وأوضحت الشرطة أن 12 من الضحايا نقلوا إلى المستشفى.



ويأتي الحادث بعد أيام فقط من حادث طعن نادر آخر في سيئول أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.



من جهة اخرى، كشفت مصادر ديبلوماسية في اليابان أن طوكيو وواشنطن وسيئول تدرس جعل قممها الثلاثية حدثا منتظما لإظهار علاقاتها الوثيقة، وسط التهديدات الأمنية المتزايدة من كوريا الشمالية والصين.



ورجحت المصادر، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، مناقشة هذه الخطة عندما يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن زعيمي الحليفين الأمنيين الآسيويين في 18 أغسطس الجاري في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند بالقرب من واشنطن.



وتوقعت المصادر اليابانية أن تواصل الدول الثلاث تبادل وجهات النظر حول ما إذا كان ينبغي لها عقد قمم ثلاثية بانتظام وكم مرة ستعقد.