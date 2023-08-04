بيروت ـ يوسف دياب



سلم الأمن العام اللبناني بعثة أمنية ايطالية مواطنا إيطاليا مطلوبا لبلاده بموجب مذكرة انتربول دولية، ومتهما بالاتجار بالمخدرات وناشطا بعمليات تهريب الكوكايين بين دول أوروبية وأفريقية.



وحصلت عملية التسلم والتسليم في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث نقل الموقوف من مقر المديرية العامة للأمن العام في المتحف الى المطار، وأكد مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن النيابة العامة التمييزية كلفت الأمن العام تنفيذ قرار تسليم الإيطالي بارتولو جيوفاني بروزانيتي (48 عاما) الى البعثة الايطالية التي نقلته الى روما عبر طائرة مدنية خاصة.



وأشار إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أصدر مذكرة تقضي بتسليم بروزانيتي إلى بلاده، وهو ناشط في عمليات تهريب الكوكايين دوليا، وذلك بعد موافقة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري على هذا الطلب.



وجاء في قرار عويدات أن بروزانيتي مطلوب للسلطات الإيطالية بالاستناد إلى النشرة الحمراء المعممة في 30 أكتوبر 2022، وحيث إن وزير العدل وافق على التسليم، كما أن السفارة الإيطالية في لبنان حرصت على أنها على استعداد لتسلم المطلوب، لذلك نقرر ترحيله إلى بلاده على أن تتم عملية التسلم والتسليم بعد تنسيق مسبق بين الطرفين.



وأفاد المصدر القضائي بأن عملية التسليم جاءت نتيجة مفاوضات استغرقت أكثر من أسبوعين بين السلطات اللبنانية والايطالية لترتيب عملية الترحيل.



وأوضح أن الإيطالي المطلوب، الذي اعتقلته الأجهزة اللبنانية داخل مطعم في مدينة جونيه، صرح أمام الكاتب العدل في بيروت بأنه موافق على تسليمه إلى بلاده لمحاكمته هناك.