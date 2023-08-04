يواجه افتتاح الفيلم الهوليودي الناجح «باربي» في اليابان انتكاسات أخرى وسط الزخم الذي تكتسبه عريضة على الإنترنت تدعو شركتي إنتاج أفلام في هوليوود إلى التنصل من حركة تسويق للفيلم تستخدم صورا لانفجارات نووية ذكرت اليابانيين بمأساتي هيروشيما وناغازاكي.



وجمعت عريضة «تشينج دوت أورغ» أكثر من 16 ألف توقيع حتى أمس الخميس لمطالبة شركة وارنر براذرز، وشركة يونيفرسال بيكتشرز، التي أنتجت فيلم السيرة الذاتية «أوبنهايمر»، بوقف وسم«#باربنهايمر»، الذي يجمع بين اسمي باربي وأوبنهايمر، والذي ساعد الفيلم على تحقيق نجاح عالمي كبير.



وقد روجت شركة وارنر براذرز في البداية للنكات «الميمز» التي نشرها المعجبون، والتي صورت الممثلة روبي والممثل كيليان ميرفي إلى جانب صور لانفجارات نووية، لكن ذلك لم يلق استحسان المعجبين في اليابان التي ستحيي في الأيام المقبلة ذكرى قصف هيروشيما وناغازاكي بقنبلتين ذريتين قبل 78 عاما.



وانتشر وسم معاكس «#لا_لباربنهايمر» على الإنترنت وأعيد نشره أكثر من 100 ألف مرة، ما دفع فرع وارنر براذرز في اليابان إلى إصدار انتقاد علني نادر لشركته الأم واعتذار بعد ذلك بأسبوع.