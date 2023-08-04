رفعت الإمكانات التي تتكشف يوما بعد يوم للذكاء الاصطناعي، من مخاوف عدد كبير من العمال وأصحاب المهن الذين يبدون قلقا من رؤية وظائفهم تخضع لتحولات جذرية قد تؤدي إلى اختفائها.



وما كان قبل نوفمبر 2022 عقب إطلاق برنامج «تشات جي بي تي» ليس كما بعده، فما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي أظهر قدرة على الاستجابة بطريقة موثقة لكل ما يطلب منه بلغة شائعة.



وتقول عاملة في مجال الرسوم البيانية لم ترغب في ذكر اسمها، إن «الناس بدأوا يدركون أن بعض المهارات التي طوروها وتخصصوا بها يمكن أن يحل محلها الذكاء الاصطناعي بأسلوب واقعي».



وفي حالتها، أتت الصدمة من الصور التي ابتكرتها برامج منها «ميدجورني» و«ستايبل ديفيوشن» ونشرت عبر الإنترنت العام الفائت.



وتقول المحللة النفسية المتحدرة من نيويورك كلير غوستافسون التي تطرق عدد كبير من مرضاها إلى الذكاء الاصطناعي، إن «كل شيء جديد وغير مألوف يسبب القلق».



وتؤكد كلير غوستافسون، أن «المهن الإبداعية هي التي تواجه القلق الأكبر» في هذا الشأن. لكن المبرمجين والمستشارين عبر الهاتف والمتخصصين القانونيين أو الماليين أو المحاسبين أو الصحافيين باتوا أصلا في مرمى الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه إنتاج مقالة أو أي نصوص في ثوان.



ويشير محللون من بنك غولدمان ساكس، إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيل أو يقلص محتوى نحو 300 مليون وظيفة، بحسب دراسة نشرت في مارس. ويقول إريك (29 عاما) الذي يعمل في مصرف ويعتزم تغيير مهنته «أتوقع أن تصبح وظيفتي قديمة في غضون 10 سنوات، لأن قدرات الذكاء الاصطناعي تتيح له أداء غالبية المهام التي يؤديها موظفو البنوك».



وتضيف غوستافسون: «عندما اخترق تشات جي بي تي حياة الناس، انتاب الجميع قلق حتى المعالجين النفسيين»، إذ تحدث البعض عن احتمال أن يتم استبدالهم بالذكاء الاصطناعي.



وتقول المتخصصة في دعم الأشخاص الذي يواجهون تغييرات مهنية «لم يتسبب بهذا القلق الكبير على المستوى الاجتماعي سوى التغير المناخي وفيروس كورونا».



وتعمل مع مرضاها لمساعدتهم على «قبول المجهول» و«إيجاد طرق لاستخدام التقنيات الجديدة لمصلحتهم».