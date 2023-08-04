أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، عن تحديد 25 فبراير المقبل موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، بعد إرجائها لأكثر من عام نتيجة لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين.



وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحافي «أصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسوما إقليميا يقضي بإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم بتاريخ 25 فبراير 2024».



وأضاف أنه «تم تحديد هذا اليوم بالاتفاق والتشاور مع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق».



وفي أكتوبر الماضي، مدد برلمان الإقليم المؤلف من 111 مقعدا مدة دورته عاما إضافيا، مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.



وبعد ذلك، حددت الانتخابات في 18 نوفمبر 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق المقررة في 18 ديسمبر المقبل.



وتحمل هذه الانتخابات أهمية كبيرة لاسيما وأنه في مايو الماضي أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعدما جدد لنفسه في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة «باطلة».



ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.



ويهيمن الحزب الديموقراطي الكردستاني خصوصا في أربيل ويتولى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه.



وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديموقراطي الكردستاني 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ 21 مقعدا.