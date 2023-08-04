زار السيد الرئيس بشار الأسد المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء في مدينة بانياس، والتي أصبحت في المراحل الأخيرة من إنشائها، وستوضع في الخدمة خلال الأسابيع القادمة بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 24 ميغاواط، وترتفع في المرحلة اللاحقة إلى 56 ميغاواط، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا».



كما زار الرئيس الأسد أيضا الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية التي أنشئت حديثا في اللاذقية بخطوط إنتاج متطورة لتصنيع اللواقط اللازمة لإنشاء منظومات الطاقة الشمسية.



وأكد الرئيس الأسد أن كل زيادة مهما كانت صغيرة على مستوى إنتاج الكهرباء ستعطي انعكاسا مفيدا، وفي الوقت نفسه فإن الطاقة الشمسية مهمة جدا بالنسبة لنا كمحطات وعلى المستوى المنزلي أيضا.



وقال الأسد للكوادر العاملة في موقع إنشاء محطة الكهرباء الجديدة في بانياس: صحيح ان 24 ميغاواط بالنسبة للحاجة الوطنية تعتبر قليلة لكن أي إضافة الآن بموضوع الكهرباء ستنعكس على الناس وعلى كل أوجه الحياة التي نعيشها اليوم.



وأشار إلى افتتاح جزء من محطة حلب العام الماضي، وتخصيص كل الكهرباء لمدينة حلب ولمحافظة حلب لسببين، أولهما أن المدينة إنتاجية وفيها نقص شديد، لكن من جانب آخر حين تولد بنفس المنطقة فأنت توفر من الفاقد في الكهرباء، هذا نتركه للتجربة لكن إذا فكرنا فيه قد يكون هو بداية للامركزية تقانية، وهي مختلفة عن اللامركزية بالنسبة للمحافظات بالصلاحيات، لكن قد يكون هذا حلا لمشاكل كل منطقة بشكل مستقل من الناحية الفنية ويوفر علينا كثيرا من الأموال، وفي المرحلة اللاحقة يمكن التفكير أن هذا الشيء سيصبح جزءا من اللامركزية، ويتم توليد الكهرباء لكل منطقة بشكل مستقل عن المنطقة الثانية، ويتم بيعها بشكل مستقل عبر مديريات الكهرباء، ولكن بمعزل عن الشكل المركزي.