بيروت ـ أحمد عز الدين



نفى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله أي علاقة لـ «الحزب» بالمعارك في مخيم «عين الحلوة» الفلسطيني جنوب لبنان، واعتبر ان تسيس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ضيع القضية.



وقال نصرالله، في كلمة متلفزة في تأبين الشيخ عفيف النابلسي: هناك مصادر كثيرة يمكن ان تدر مالا وفيرا على الخزينة اللبنانية، وعندما نسأل لماذا لا تقومون بها يأتي الجواب ان السفارة الاميركية تمنع ذلك ولا تقبل به، واذا اردنا الحل في لبنان يجب ان نخرج من هذا الخضوع للأميركي والتسلط والتذلل للسفارة الاميركية.



واعتبر أن «الذي ضيع الحقيقة في مسألة انفجار المرفأ هو من سيس هذه القضية، والسبب الحقيقي لضياع الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت هو لجوء البعض إلى ربط القضية بالأحداث الإقليمية».



وتابع هناك وسائل اعلامية معينة سارعت الى اتهام حزب الله بانفجار المرفأ، نسمعها اليوم تقول إن ما يحصل في مخيم «عين الحلوة» سببه حزب الله وهذه تفاهة.



وقال: نحن لسنا مسؤولين عن معركة «عين الحلوة» لا من قريب او من بعيد، ونحن ضد هذا الاقتتال ونعمل على حله.