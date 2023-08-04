بشرى شعبان

أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون يحيى الدوسري عن اجتماع عقد مع وكيل الوزارة عبدالعزيز المطيري ومجلس ادارة النقابة وأعضاء لجنة المطالب العمالية.

وأوضح الدوسري انه تم خلال اللقاء والاجتماع تقديم عدة مطالب عمالية للجنه مقدمة من مجموعة من الموظفين والموظفات الذين حضروا للنقابة وتقدموا بها لمجلس إدارة النقابة ومن ضمن هذه المطالب التي تم عرضها:

1 ـ دوام الفترة المسائية لإدارة المرأة والطفولة والذي يبدأ من الساعة 2 إلى الساعة 9.

2 ـ الموظفون الحاصلون على مسمي أخصائي نفسي واجتماعي بإدارة الرعاية الأسرية بصرف كادر لهم أو مميزات مالية.

3 ـ صرف بدل: عدوى، خطر، تلوث لمن يعملون بإدارة الرعاية الأسرية ومن يقومون بالبحث الميداني على البيوت بالإدارة نفسها.

وبعد مناقشة جميع هذه الطلبات وتفهم وكيل الوزارة لأحقية مطالب النقابة وما تم تقديمه أمر وعلى وجه السرعة بإعطاء تعليماته مشكورا وكيل المالية والإدارية بدر العدواني بتجهيز الكتب لمخاطبة ديوان المدنية ومتابعتها مع وكيل ديوان الخدمة المدنية بالاجتماع المقرر له بالأيام القادمة ومجلس الإدارة سيتابع هذه المطالب الى أن يتم إقرارها.