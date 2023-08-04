أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بجولات ميدانية في مناطق المحافظة لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام في إطار للارتقاء بمستوى النظافة خلال الحملة التي أطلقتها «ديرتنا تستاهل».



وفي هذا السياق، ذكر مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة سعد الخرينج أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة، وأن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة بجميع مناطق المحافظة من خلال رفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.



وأوضح الخرينج أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي قد أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تضمنت لمحلات تجارية تقوم برمي المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها، وتم التنبيه على 37 محلا تجاريا بوضع المخلفات داخل الحاوية تفاديا للمخالفات المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى وضع 430 ملصق تنبيه بإزالة السيارات المهملة بعد انتهاء مدة التنبيه ورفع 22 سيارة مهملة وإرسالها إلى موقع الحجز.