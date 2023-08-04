قال مسؤولان أميركيان إن الولايات المتحدة قد تعرض قريبا وضع بحارة مسلحين وقوات من مشاة البحرية على متن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز في ظل ما يتردد عن محاولات من إيران لاختطاف سفن في المياه الدولية.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الشهر الماضي طائرات مقاتلة إضافية من طراز إف-35 وإف-16 إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط، في مسعى لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية إلى احتجاز ومضايقات من إيران.

وبعد احتجاز ناقلة تجارية في يونيو الماضي، قالت طهران إن لديها أمرا من محكمة إيرانية باحتجاز ناقلة في مياه الخليج.

وقال البيت الأبيض في مايو الماضي إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتخذ خطوات في المنطقة لكنه لم يذكر وقتها ما قد تشمله تلك التحركات.

وقال أحد المسؤولين الاثنين بعد أن طلب عدم ذكر اسمه إن الجيش درب بالفعل بعض جنود مشاة البحرية في الشرق الأوسط ليكونوا على متن السفن.

لكن المسؤول قال إن الأمر يعود في النهاية للسفن التجارية بشأن طلب قوات لتكون على متنها خلال أجزاء من الرحلة التي تقطعها وتتسم بخطورة معينة في مضيق هرمز.