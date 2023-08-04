قدم التوقف غير المبرر في حديث زعيم الأغلبية من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل أمام الكونغرس مؤخرا أحدث تذكير بأن أقوى الزعماء السياسيين في الولايات المتحدة أكبر سنا بكثير من غيرهم في الديموقراطيات الأخرى.



وتوصلت مؤسسة «بيو» للأبحاث إلى أن جو بايدن (80 عاما) هو أكبر رئيس أميركي على الإطلاق يخدم في البيت الأبيض وعمره يزيد بحوالي 20 عاما عن متوسط عمر قادة دول العالم البالغ 62 عاما.



ورغم أن بايدن أصغر من رئيس الكاميرون بول بيا (89 عاما) أكبر رئيس دولة في العالم، فقد يكون بمنزلة جد لغابرييل بوريك رئيس تشيلي أو سانا مارين التي تنحت عن منصب رئاسة وزراء فنلندا الشهر الماضي، وكلاهما في السابعة والثلاثين من العمر.



ومع ذلك، يعد بايدن أصغر بسنوات من بعض أعضاء الكونغرس.



وتوقف ماكونيل (81 عاما) عن الحديث خلال مؤتمر صحافي في الكابيتول هيل مقر الكونغرس، مؤخرا ووقف صامتا لمدة 23 ثانية أبعد بعدها عن الصحافيين ليعود في وقت لاحق ويقول «أنا بخير».



وأثارت اللحظة مخاوف بشأن لياقته الذهنية، خاصة بعد دخوله المستشفى وعلاجه من ارتجاج في المخ عقب سقوطه على الأرض في مارس الماضي.



ويبلغ عمر كل من السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي عن ولاية أيوا والسيناتور الديموقراطية ديان فاينشتاين عن كاليفورنيا 89 عاما، كما يبلغ عمر بيرني ساندرز السيناتور من فيرمونت 81 عاما، وجميعهم أكبر سنا من مكونيل.



ووفقا لحسابات موقع فايف ثيرتي إيت (538) الإلكتروني، العديد من نواب الكونغرس في السبعينيات من العمر، ويبلغ متوسط ​​الأعمار في مجلس الشيوخ 65.3 عاما، وهو الأكبر على الإطلاق، مقابل متوسط أعمار في الولايات المتحدة ككل يبلغ 38.8 عاما.



ويحتل مجلس الشيوخ الأميركي، بمتوسط أعمار 64 عاما، المرتبة السابعة من حيث أعلى متوسط ​​للأعمار مقارنة بأي مجلس برلماني آخر في العالم، وفقا لحسابات الاتحاد البرلماني الدولي، متقدما بذلك على دول بها عدد كبير من المسنين بين سكانها، مثل اليابان وإيطاليا واليونان.



وأثار تقدم بايدن في العمر تساؤلات عما إذا كان يجب أن يترشح لولاية رئاسية ثانية. وتعثر الرئيس الديموقراطي مؤخرا وهو يسير على منصة ويمشي عادة بحذر وتصدر عنه زلات لسان.



وقد يضعه السباق الرئاسي في مواجهة مع دونالد ترامب (77 عاما) إذا رشحه الحزب الجمهوري. وتظهر استطلاعات رأي أجرتها وكالة «رويترز» أن العديد من الأميركيين يعتقدون أنه لا ينبغي لأي منهما الترشح بسبب السن.



وردا على سؤال عن تأثير عمر بايدن على قيامه بمهامه، أشار البيت الأبيض إلى إنجازات حققها وهو في الرئاسة بالفعل من بينها: الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ومساعدة الديموقراطيين على تجنب الخسارة في انتخابات 2022 وتمرير مجموعة من التشريعات في الكونغرس.



ووفقا لمركز «بيو» للأبحاث، فبايدن ليس من بين أكبر 10 زعماء في العالم حاليا.