تعتمد الميزة التنافسية اليوم على قدرة المؤسسة على تقديم وقت استثنائي لتحقيق النتائج المرجوة للتطبيقات المهمة للأعمال أو الخدمات التي تواجه المستهلك، بشكل أسرع وأكثر موثوقية.

في الخلفية - أو في مركز البيانات، لنكون أكثر دقة - دفع هذا التحول الرقمي والانفجار المصاحب في بيانات الشركة رؤساء تكنولوجيا المعلومات وقادة تكنولوجيا المعلومات إلى عصر من التوسع المستمر.

حتى في الوقت الذي تتصارع فيه المنظمات مع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فإنها تواجه دعوات لتوفير بنية تحتية أساسية عالية الأداء للحوسبة عبر المؤسسة لتطوير نماذج تسليم جديدة والتعامل مع حالات الاستخدام الجديدة.

يشمل ذلك:

- تبسيط العمليات وخفض التكاليف مع تعزيز الاستدامة (عن طريق خفض نفقات الطاقة والانبعاثات).

- تطبيق سياسة العمل الدائم عن بعد والعمل الهجين، غالبًا باستخدام البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب.

- دعم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات قواعد البيانات، بالإضافة إلى نماذج النشر الجديدة، لا سيّما السحابة الأصلية.

- استخراج البيانات بفاعلية لتقديم رؤى تدفع نمو الإيرادات وتزيد من "ولاء" العملاء.

- التكيف بسرعة ومرونة مع التغيرات والتطور السريع في الأعمال لتمكين التحول المستمر.

بيد أن هذه التحديات أصبحت خارجة عن سيطرة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات وصناع القرار في البنية التحتية.

ومع ضغوط ميزانيات النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، قد يكون الخيار المغري في هذه الظروف هو تأجيل الاستثمار في البنية التحتية لمراكز البيانات، حتى لو كان هذا الاستثمار سيحقق أداءً أعلى في ظل تناقص الطاقة والتكلفة والمساحة.

يمكن أن تكون هذه حجة مغرية بشكل خاص عندما تكون خوادم مركز البيانات قد تم دفع تكلفتها بالفعل، وهي حقيقة نظرًا لأن متوسط عمر هذه الخوادم هو 3 - 5 سنوات.

بالتأكيد، سيكون من المغري الانتظار بعض الوقت، مما يقلل من النفقات الرأسمالية ويتجنب الجهد وتكلفة الترقيات.

ولكن في حقيقة الأمر، كلما كانت البنية التحتية أقدم، زادت التكلفة.

المشكلة هي أن تلك الخوادم القديمة ليست مجانية. ينخفض أداء المعدات القديمة بمرور الوقت، بينما يزداد عامل الوقت والتكلفة والمساحة اللازمة لإبقائها قيد التشغيل.

من المرجح أن تتعطل الخوادم القديمة، مما يتسبب في تعطل غير مخطط له وارتفاع تكاليف الصيانة. وتكون المراكز أكثر عرضة للهجمات المتطورة والمستهدفة.

تواجه مراكز البيانات التي تدفع حدود الطاقة الحالية والتبريد والمساحة زيادة في تكاليف الطاقة. بمرور الوقت، ستصبح أكثر عجزًا عن مواكبة متطلبات العمل المتزايدة والمتغيرة.

لذلك، فإن الحصول على بضع سنوات أخرى من البنية التحتية القديمة قد يوفر النفقات الرأسمالية، ولكن على حساب ارتفاع النفقات التشغيلية.

كما أنه يخاطر بفقدان الإيرادات والميزة التنافسية.

والحقيقة هي أنه عندما يتعلق الأمر بمراكز البيانات، فإن تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ليس خيارًا.

لخدمة العملاء العصريين، تحتاج المؤسسة الحديثة إلى مراكز بيانات حديثة يمكنها دعم بيئات أبسط ومحددة بالبرمجيات تعمل على تحسين العمليات وخفة الحركة والمرونة وقابلية التوسع مع انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية.

الركائز الثلاث لتحديث مركز البيانات

- يحتاج الرؤساء التنفيذيون الذين يتطلعون إلى تحديث مراكز البيانات الخاصة بهم إلى التركيز على ثلاث ركائز رئيسية.

- الركيزة الأولى هي تسخير جميع البيانات في المؤسسة لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي تزدهر فيها الأعمال.

- وهذا يتطلب أنظمة ذات أعلى عرض نطاق ترددي وأقل زمن انتقال وأسرع إنتاجية.

- الركيزة الثانية هي دفع المدخرات من خلال توحيد البنية التحتية.

- أما الركيزة الثالثة فهي تقليل استهلاك الطاقة وبصمة كربونية أصغر لتحقيق أهداف الاستدامة التي أصبحت بشكل متزايد مكونًا من مكونات الإشراف على الشركات.

- الخبر السار لمديري تقنية المعلومات الذين لا يزالون يراقبون ميزانيات النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية هو أن جميع الركائز الثلاث قابلة للتحقيق باستخدام أحدث جيل من وحدات المعالجة المركزية.

- وتتميز هذه التحسينات الضخمة في مجالات الأداء الرئيسية للكثافة الأساسية والأداء لكل نواة، والتي بدورها تحقق تخفيضات قياسية في عدد الخوادم والطاقة المستهلكة والوفورات في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية.

- على سبيل المثال، خذ أداء معالجات EPYC من الجيل الرابع من مجموعة أمان AMD على كل ركيزة من ركائز تحديث مركز البيانات هذه.

- حيث تتفوق معالجات EPYC من الجيل الرابع بشكل كبير على المعالجات التنافسية في المهام الرئيسية مثل عمليات تطبيقات جافا من جانب الخادم (بمقدار2.1 مرة) وتدعم ضعف عدد مستخدمي تخطيط موارد المؤسسات.

مواجهة تحدي المحاكاة الافتراضية

- أحد العوامل الرئيسية في الحد من التكلفة الإجمالية للملكية هو كفاءة المحاكاة الافتراضية. زيادة أداء المحاكاة الافتراضية هو عامل تمكين لتوحيد البنية التحتية، والذي يترجم إلى القدرة على نشر مئات الأجهزة الافتراضية.

- مع تحديات المساحة والطاقة الحرجة، من الضروري احتواء الحد الأقصى للحوسبة في أصغر مساحة، وهنا تقدم معالجات EPYC من الجيل الرابع أرقام أداء رائعة للغاية.

- في سيناريو نشر نموذجي من 2000 جهاز افتراضي، يمكن للمؤسسات استبدال رف من 17 خادمًا من خوادم Intel Platinum 8490H بواسطة 11 خادمًا فقط من خوادم AMD EPYC 9654.

- يضيف هذا ما يصل إلى 35% أقل من الخوادم، ويستهلك طاقة أقل بنسبة 29% سنويًا، ويخفض النفقات الرأسمالية السنوية للمؤسسة بنسبة تصل إلى 46%.

- إن هذا الأداء العالي لا يمكّن مديري تقنية المعلومات من تقليل كل من النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا أساسيًا في دفع المؤسسة لتحقيق استدامة أكبر وبصمة كربونية أقل.

تكلفة الانتظار تتزايد باستمرار

- يمكن أن يؤدي التحديث إلى أحدث جيل من وحدات المعالجة المركزية إلى تحسين التكلفة الإجمالية للملكية لمركز البيانات.

- تُعد أحدث وحدات المعالجة المركزية أكثر كفاءة، مما يتيح لقادة تكنولوجيا المعلومات الفرصة لتوفير نفس مستوى الأداء أو مستوى أكبر مع عدد أقل من الخوادم، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف بشكل عام.

- بقدر ما يهتم قادة تكنولوجيا المعلومات بزيادة تكاليف النفقات الرأسمالية من الخوادم التي تم دفع تكلفتها بالفعل، وإضافة إلى مشكلة الترقيات، فإن تكلفة عدم الترقية ستتجاوز قريبًا تكلفة التحديث.

وهذا يعني أن تكلفة الانتظار تتزايد باطراد طوال الوقت.