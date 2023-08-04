أعلن البنك المركزي الروسي، عن انخفاض الاحتياطيات الدولية الروسية بمقدار 1.9 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتبلغ 594 مليار دولار.

وأشار البنك يوم الخميس، إلى أن حجم الاحتياطيات كان يوم 21 يوليو نحو 595.9 مليار دولار.

يُذكر أن الاحتياطيات الدولية، وهي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والعملات الذهبية، وفق وكالة تاس.

وكانت الدول الغربية، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قد فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي. بالإضافة إلى تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية، وقعت جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو مؤسسة أو هيئة تعمل نيابة عن البنك المركزي، تحت طائلة العقوبات.