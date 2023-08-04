ارتفعت أسعار الشحن الفورية للحاويات بأكبر وتيرة في أكثر من عامين، ليسجل مؤشر "دروري العالمي" ارتفاعًا للأسبوع الرابع على التوالي.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، صعد مؤشر"دروري العالمي المركب للحاويات" بنسبة 11.8% إلى 1761 دولارًا للحاوية النمطية قياس 40 قدمًا، في أكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية منذ عام 2021.

وذلك بعدما تراجع المؤشر - الذي يعكس الأسعار قصيرة الأجل في 8 طرق تجارية تربط بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة - على مدار 15 شهرًا من بين الأشهر الستة عشر المنتهية في يونيو.

وسجلت تكلفة الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس ارتفاعًا بنسبة 11.3% عن الأسبوع الماضي إلى 2322 دولارًا للحاوية، لتسجيل خامس زيادة أسبوعية على التوالي.

ووصلت التكلفة من شنغهاي إلى روتردام عند 1620 دولارًا، مرتفعة 25% وهي النسبة الأكبر منذ يناير 2021.