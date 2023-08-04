أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية الخميس، تحقيق إيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام، مع تحقيق صافي ربح خلال الفترة في مقابل تسجيل خسائر في الفترة المقارنة قبل عام، إثر خفض الاستثمارات في شركة "ريفيان" للسيارات الكهربائية.

وأظهرت نتائج أعمال شركة التجارة الإلكترونية، أن صافي الدخل بلغ 6.7 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو، مقابل صافي خسائر بلغ ملياري دولار في الفترة المقارنة من 2022.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 65 سنتًا، ما يقارب ضعف التوقعات البالغة 35 سنتًا، كما زادت إيرادات "أمازون" بنسبة 11% إلى 134.4 مليار دولار، مقارنة بـ 121.2 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، وفي مقابل توقعات تسجيل 131.5 مليار دولار.

وارتفعت المبيعات في وحدة السحابة "إيه دابليو إس" بنسبة 12% خلال الربع المعلن عنه لتصل إلى 22.1 مليار دولار، أكثر من 21.8 مليار دولار المتوقعة، لكنه يعد تباطؤًا عن الربع السابق، عندما زادت المبيعات بنسبة 16%.

وزاد الدخل التشغيلي إلى 7.7 مليار دولار خلال الربع الثاني هذا العام، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في الربع الثاني عام 2022.

وقال "آندي جاسي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون": "لقد كان ربعًا قويًا آخر من التقدم لشركة أمازون"، وتتوقع الشركة مبيعات تتراوح بين 138 مليار دولار و143 مليار دولار خلال الربع الثالث.

وفي تعاملات ما بعد الجلسة، صعد سهم "أمازون" بنسبة 7.6%، في تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن أنهى تداولات اليوم مرتفعًا 0.55% عند 128.91 دولار.