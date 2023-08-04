برعاية وحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشئون العلمية د.مها السجاري، أقام مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية اللقاء التنويري لمرشحي البعثات للعام الجامعي 2022/2023 والبالغ عددهم 53 مرشحا من مختلف الكليات العلمية والإنسانية والطبية، وذلك بحضور القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون هيئة التدريس والعلاقات الثقافية د.عبدالرحمن الصليلي، ومساعد نائب مدير الجامعة للتطوير الأكاديمي د.فهد الفضلي، ومدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية سميرة المنصور، في قاعة مدرج المبنى الإداري بمدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية.



في البداية، رحب مساعد نائب مدير الجامعة للتطوير الأكاديمي د.فهد الفضلي بالمرشحين، متمنيا لهم أن يكونوا خير ممثلين للكويت في الخارج ولجامعة الكويت بشكل خاص.



بدورها، أعربت القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشئون العلمية د.مها السجاري عن سعادتها بهذا اللقاء، مبينة أن الهدف من اللقاء التعرف على الطلبة المقبولين والإجابة عن استفساراتهم وما يستصعب عليهم، لافتة الى أن القبول بوظيفة معيد بعثة ليس بالأمر السهل ويجب عليهم أن يجتهدوا ليحصدوا ثمار التعب، مؤكدة ضرورة المتابعة مع المرشد الأكاديمي وأهمية البحث العلمي ورفع اسم الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية، متمنية لهم دوام النجاح والسداد في حياتهم العلمية.



من جهته، بين القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون هيئة التدريس والعلاقات الثقافية د.عبدالرحمن الصليلي، أن المرشحين يمثلون الكويت في مختلف دول العالم من خلال دراستهم وتفوقهم واختلاطهم بالمجتمعات التي يدرسون بها، وأن عليهم أن يكونوا خير سفراء وممثلين لمجتمعهم وللكويت.



واستعرضت مديرة إدارة البعثات والعلاقات الثقافية سميرة المنصور لوائح تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت، والتي تتضمن المدة الأصلية للبعثة والهدف الأساسي من البعثة، موضحة التزامات مرشح البعثة.