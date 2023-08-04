رفعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ميلوني وشقيقتها الكبرى أريانا، اليمينيتان المتطرفتان، دعويي تشهير منفصلتين هذا الأسبوع ضد مغني فرقة «بلاسيبو» البريطانية بريان مولكو ورسام كاريكاتير صحافي إيطالي.

فقد قدمت جورجا ميلوني، مؤسسة ورئيسة حزب «فراتيلي ديتاليا» أو «إخوة إيطاليا»، شكوى ضد بريان مولكو، قائد فرقة موسيقى الروك البديل، بسبب نعته إياها بـ«الفاشية»

و«العنصرية»، خلال حفلة موسيقية في 11 يوليو ضمن مهرجان «سونيك بارك» في ستوبينيجي قرب تورينو (شمال).

أما أريانا ميلوني، المرجح بحسب الصحافة المحلية خوضها الانتخابات الأوروبية المقبلة على قائمة «فراتيلي ديتاليا»، فاتخذت من جانبها إجراءات قانونية ضد ماريو ناتانجيلو، رسام الكاريكاتير في صحيفة «إيل فاتو كوتيديانو» المعروف بمعارضته الشديدة للحكومة.

وقد أعلن رسام الكاريكاتير بنفسه هذا النبأ عبر إنستغرام الجمعة من خلال نشر نسخة جزئية من المحضر الذي دونه عناصر الدرك (كارابينيري) بحقه، إضافة إلى الرسم الكاريكاتيري موضوع الدعوى.

وكتب ناتانجيلو «لن أعلق على القضية. أفضل أن أترك الكلام لرسوماتي ولمحامي».

ويصور الرسم الكاريكاتيري أريانا ميلوني، زوجة فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة في حكومة جورجا ميلوني، على انها خائنة.

وأثار هذا الرسم ردود فعل غاضبة من أعضاء في الحكومة، من «فراتيلي ديتاليا» وأيضا من حزب «ليغا» المناهض للهجرة والمشارك في الحكومة التي تدير البلاد منذ أكتوبر 2022.

وقالت أريانا ميلوني «مهاجمة الخصم باتت مبررا أيضا لزعزعة حياة الناس وعائلاتهم».

وجورجا ميلوني وحزبها هم ورثة «الحركة الاجتماعية الإيطالية»، وهو حزب فاشي جديد أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد جعلت ميلوني مكافحة الهجرة من أولويات ولايتها، مع سعيها لتعزيز معدل الولادات في بلادها التي تعاني تراجعا في أعداد المواليد وتسارعا في شيخوخة السكان.