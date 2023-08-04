بيروت ـ داود رمال

افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة معرض الصور «إرادة الصمود» الذي يقام بمناسبة العيد الثامن والسبعين للجيش بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الأول، كما حضر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، ورئيس لجنة الدفاع النيابية النائب جهاد الصمد، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ريكا، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) اللواء ارولدو لازاروا وقادة الأجهزة الأمنية وشخصيات رسمية وممثلين عن منظمات دولية وملحقين عسكريين، إضافة إلى كبار ضباط الجيش واليونيفل.

وخلال الزيارة حيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجيش في عيده، وقال «إن الولاء الوطني لدى الجيش هو الأساس، وهذا ما يشكل ضمانة أن الوطن سيبقى بخير مهما واجه من صعوبات»، وقال «إن الحكومة تقوم بالتعاون مع قيادة الجيش في اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمساعدة الجيش على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وهذه ثابتة أساسية لحماية لبنان وشعبه وصون وطننا من المخاطر».

وقام الحاضرون بجولة في المعرض عاينوا خلالها الصور التي تبين مهمات ونشاطات متنوعة تنفذها المؤسسة العسكرية ضمن إطار الدفاع عن لبنان وحفظ أمنه واستقراره.

وقال قائد الجيش «أزمات متلاحقة يشهدها وطننا، سياسية ومالية واجتماعية وأمنية، أدت إلى تدهور معظم القطاعات وانحلال غالبية المؤسسات، والأخطر هو هجرة خيرة شبابنا بسبب فقدان الثقة والأمل. هذه الأزمات طالت أيضا المؤسسات الأمنية ومن بينها الجيش. فما يواجهه حاليا أصعب من أي معركة عسكرية قد يخوضها. في المعركة، العدو ظاهر وقتاله واضح، أما الأزمات الداخلية وكيفية مواجهتها وسط تعقيدات يفرضها واقع لبنان، فهي تستوجب الحكمة والوعي والانضباط. أدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى تدني قيمة الرواتب وفقدان قيمة العملة الوطنية، ما انعكس سلبا على الوضع المعيشي لعسكريينا، في وقت يتطلب الوضع الاستثنائي الحالي جهودا مضاعفة للحفاظ على الأمن والاستقرار. معنويات عسكريينا كانت ولاتزال الأساس. صمودهم كان ولايزال الأولوية. لم أسمح يوما بالمس بمعنوياتهم ولا بمعيشتهم، ولن أسمح. كل الجهود تهون لأجلهم. هم الثابتون عند الحدود الجنوبية في مواجهة العدو الإسرائيلي وبالتعاون مع اليونيفل. هم الرابضون عند أعالي التلال عند الحدود الشرقية والشمالية. هم المدافعون عن حدودنا البحرية والجوية».

وتابع: حدودنا تقف عند الاستقرار لأنها أولويتنا المطلقة، يشهد وطننا بين الحين والآخر إشكالات ذات أوجه أمنية او اجتماعية أو فردية، وتأخذ أحيانا أبعادا طائفية ومذهبية، قرارنا واضح وحاسم بمنع المس بالاستقرار والسلم الأهلي، مهما كانت التضحيات أو العواقب. نريد لشعبنا الذي يعاني أن ينعم أقله بالأمن والأمان وأن نرد عنه خطر الإرهاب والمخدرات، نريد للمغتربين والسياح أن يكونوا مطمئنين، لأن الجيش ساهر على الأمن.

وأوضح بالقول: نسأل يوميا عن سر ثبات عسكريينا وسر صمود الجيش، لأن ما تعرض له في السنوات الماضية وتحديدا الأربع الأخيرة يعد الأصعب والأخطر. لولا إرادة الصمود التي يتحلى بها عناصرنا وإيمانهم بوطنهم وقدسية مهمتهم لكان الجيش في وضع مختلف والوطن في المجهول. يدرك أبطالنا الصامدون أن خلفهم شعبا يثق بهم، أحاطهم بمحبته وتقديره وسلمهم أمنه. يعلمون أن قيادتهم لا تتركهم عرضة للعوز والإحباط، لا بل تقف إلى جانبهم، وتطلق النداء للمحبين في الداخل والخارج والدول الصديقة، وهم يلبون النداء بصدق واندفاع، لأنهم مقتنعون بأن دعم الجيش وتحصينه يعني بقاء لبنان. وفيما الجيش ماض بمهمته هذه، لن يحيد عن قسمه، ولن تنال من عزيمته الحملات المشبوهة التي تستهدفه لأسباب تنضوي في طياتها حسابات سياسية ضيقة وافتراءات يتذرع أصحابها بالقوانين.

لا شك أن هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها، تتطلب قرارات وإجراءات استثنائية، ودولتكم أدرى بذلك. وفي معرض حديثنا، شكرا لك دولة الرئيس ميقاتي، والشكر أيضا لدولة الرئيس بري على كل الدعم الذي تقدمونه للمؤسسة العسكرية لمعرفتكم أنها الضامن للاستقرار والسلم الأهلي، على أمل أن تستكمل مساعيكم لملء الشغور في بعض المراكز في المؤسسة حفاظا على انتظام عملها، بعيدا عن حسابات البعض الضيقة التي تستهدف المؤسسة بفتاوى غير قانونية.

وتابع: نستذكر في هذا اليوم شهداء انفجار المرفأ الكارثي وكل الجرحى الذين أصيبوا جراءه، ومن بينهم شهداء وجرحى عسكريون، على أمل أن يلملم الشعب اللبناني جراحه من كل الأزمات التي تحاصره وتلاحقه، ويستعيد ثقته بوطنه بعد انتظام الوضع السياسي، ويخرج الوطن من أزمته عند توافر النوايا الوطنية الصادقة.