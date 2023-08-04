أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة استهداف خمسة من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي تضعه أنقرة على قوائم الإرهاب، شمالي سورية.

وذكرت الدفاع التركية، في بيان رسمي مقتضب، أن الجيش التركي تمكن من تحييدهم لدى محاولتهم استهداف منطقة عملية «نبع السلام» شمالي سورية.

يتزامن ذلك مع إعلان الاستخبارات التركية تحييد مسؤول نقل الأسلحة والذخائر لدى تنظيم «PKK»، في منطقة سنجار بشمال العراق.

وأفادت مصادر أمنية الجمعة بأنه تم تحييد «الإرهابي يلماز بيرام في عملية لجهاز الاستخبارات التركي في سنجار»، بحسب ما أوردته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

ولفتت المصادر إلى أن بيرام الملقب «عكيد غافار» شارك في أعمال ضد قوات الأمن والمدنيين بين عامي 2011 و2016 في هكاري بجنوب شرق تركيا.

كما «شارك في أنشطة التنظيم في سنجار وسوران شمالي العراق، والحسكة ورميلان والقامشلي شمالي سورية، وتم ادراجه على لائحة أهداف جهاز الاستخبارات التركي.

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت الاستخبارات التركية تحييد المسؤول في حزب «العمال الكردستاني» هيثم جمعة، في عملية بمدينة منبج، المسؤول عن تفجير صهريج ملغم بمدينة عفرين في العام 2020، أسفر عن مقتل 42 مدنيا بينهم أطفال.