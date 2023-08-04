ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن أكثر من 1.3 مليون امرأة يعانين نقصا في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية شمال غربي سورية، منذ وقوع الزلزال في 6 من فبراير الماضي.

وذكرت المنظمة الأممية، في تقريرها الصادر الخميس الذي نقله موقع «عنب بلدي»، أن أكثر من 270 ألف امرأة حامل يكافحن للوصول إلى الخدمات الحيوية لصحتهن ورفاههن وبقائهن على قيد الحياة في المناطق المتضررة بالزلزال في تركيا.

وأوضح التقرير أن تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية أقل من قدرة المنظمة ما قبل الزلزال، إذ تحول كثير من المرافق الصحية والمستشفيات التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة، والمساحات الآمنة للنساء والفتيات، إلى ركام.

كما لاتزال مئات آلاف النساء والفتيات يعشن في «مستوطنات غير رسمية» مكتظة، مع محدودية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والحماية وقلة الخصوصية أو الكهرباء، ما يزيد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال وسوء المعاملة والزواج المبكر، والزواج القسري للأطفال.

ووفق إحصائياته، فإن الصندوق وصل إلى 438 ألف امرأة وفتاة وفرد بخدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة في تركيا وسورية منذ فبراير الماضي.

وبعد مرور نحو ستة أشهر على الزلزال، لاتزال مناطق شمال غربي سورية تنتظر قرارا أمميا يستأنف دخول المساعدات عبر الحدود إلى المنطقة، بعد توقفها في 11 من يوليو الماضي، إثر انتهاء التفويض الأممي، وفشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى تمديد للآلية الدولية، أمام استخدام موسكو حق النقض (الڤيتو).