القاهرة ـ هالة عمران

نفى للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، انه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على أن منطقة الأهرامات مفتوحة أمام جميع الزائرين من المصريين والأجانب، وحركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف التأثير سلبا على حركة السياحة المصرية مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء: 01155508688 ـ 01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].