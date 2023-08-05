القاهرة ـ هناء السيد

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين م.علي الدرازي أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة شبه الجزيرة العربية وذلك ضمن المؤتمر الـ 20 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيتها العامة الذي عقد بالقاهرة بالتعاون بين الشبكة والمجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس.. الأدوار والتحديات الرؤى والطموحات».

وبخصوص الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت، قال الدرازي في تصريح لـ «الأنباء»: لعب الديوان بوصفه الجهاز المستقل المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان دورا بارزا في الشأن الحقوقي، حيث قام بتقديم تقاريره السنوية للأعوام 2019-2021 إلى مجلسي الأمة والوزراء إنفاذ لحكم القانون، بالإضافة إلى تقديم تقرير الديوان الموازي إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل «UPR»، وتقرير آخر إلى لجنة حقوق الإنسان العربية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لافتا الى ان الديوان يقوم بالرد على الأسئلة الواردة إليه بشكل يتواءم مع القواعد الدستورية والنظم القانونية، إلى جانب سلطة تلقي الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق الانسان وتواصله الدائم مع الجهات الحكومية لبحثها وتقصي حقائقها.

وأضاف: وفي إطار مد جسور التواصل مع اصحاب المصلحة، قام الديوان بإبرام عدد من مذكرات التفاهم مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعقد اجتماعات تنسيقية مع المنظمات والهيئات ذات الاختصاص للتعريف بالديوان والتشاور في اطار موضوعات حقوق الانسان.

وتابع: وفي الجانب التدريبي والتوعوي، قام الديوان بعقد العديد من ورش العمل التي تجمع بين الجهات الحكومية وممثلي المجتمع المدني لتفعيل التشاور بينهم، أو المساهمة معهم للوصول إلى المعالجات المستهدفة فيما كان واقعا ضمن إطار موضوعات حقوق الانسان، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية وموظفي الأجهزة الحكومية على آليات حقوق الإنسان.