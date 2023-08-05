هاجمت أوكرانيا الجمعة قاعدة نوفوروسييسك البحرية الروسية في البحر الأسود بمسيرات، فيما أعلنت روسيا صد نحو عشر غارات جوية على شبه جزيرة القرم، حيث تكثف كييڤ هجماتها منذ ثلاثة أسابيع.

وأكد مصدر في الأجهزة الأمنية الأوكرانية، لـ «فرانس برس»، «مشاركتها في هجوم بالمسيرات» استهدف هذه القاعدة في جنوب غرب الأراضي الروسية، وأكد المصدر صحة مقطع ڤيديو يظهر مسيرة بحرية تقترب من بارجة بسرعة كبيرة، وتوقف التصوير قبل وقت قصير من الضربة.

وتحدثت وزارة الدفاع الروسية عن عملية للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام «زورقين مسيرين»، وأضافت «الزورقان المسيران رصدا ودمرا بضربات سفن روسية»، وأعلنت في بيان آخر إسقاط 13 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا أو أضرار.

ويشكل ذلك أول هجوم من نوعه على مرفأ نوفوروسييسك النفطي الكبير ومصب خط أنابيب يمتد على نحو 1500 كيلومتر من حقول النفط في غرب كازاخستان والمناطق الروسية الواقعة شمال بحر قزوين، ويمر الجزء الأكبر من النفط الكازاخستاني الموجه للتصدير عبر خط الأنابيب هذا.

وأكدت الشركة المشغلة لخط الأنابيب في بيان عدم تسجيل أي ضرر وأن النفط لايزال ينقل بشكل طبيعي بواسطة سفن راسية في المرفأ.

وكتبت مستشار الرئاسية الأوكرانية ميخايلو بودولياك على منصة «اكس» (تويتر سابقا) الجمعة «ماذا يحدث في البحر الأسود؟ المسيرات تغير قواعد اللعبة»، وأوضح أنها تسمح «بتدمير قيمة الأسطول الروسي».

من جهته، قال مصدر أمني أوكراني لوكالة «فرانس برس» الجمعة إن هجوما بمسيرة أوكرانية على سفينة روسية في قاعدة نوفوروسييسك في البحر الأسود كان «ناجحا».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا قد استهدفت سفينة أولينيغورسكي غورنياك، قال المصدر «نعم، كانت هذه السفينة الحربية بالتحديد هدف الضربة».

في المقابل، قصفت روسيا منطقة أوديسا على البحر الأسود منذ انسحابها من مبادرة البحر الأسود، وهي اتفاقية كانت تسمح لكييڤ بتصدير الحبوب.

وتوجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتفقد مركز قيادة ولقاء مسؤولين عسكريين كبار على ما أعلن الجيش الروسي في بيان.

وعرض شويغو تقريرا للوضع الراهن على الجبهة «وشكر الضباط والعسكريين (..) لتحركات هجومية ناجحة» في منطقة ليمان في شرق أوكرانيا على ما أوضح الجيش الروسي من دون أن يحدد متى حصلت الزيارة.

الى ذلك، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا فيدراليا يمنح الحرس الروسي حق الحصول على معدات عسكرية ثقيلة لاستخدامها في الخدمة، كما سيتم فرض تعديلات على قانون «قوات الحرس الوطني».

وتنص التعديلات التي تمت المصادقة عليها ـ بحسب قناة «روسيا اليوم» الإخبارية ـ «على استبدال مصطلح سلاح في نص القانون الروسي بهذا الصدد الذي يشمل الأجهزة والأدوات البسيطة المصممة للتأثير وضرب الأهداف الحية أو غيرها وإصدار الإشارات بمصطلح التسليح الذي يشمل مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية الثقيلة».

وتشتمل التعديلات أيضا على استبدال مصطلح «المعدات القتالية» الذي يشمل المعدات العسكرية الأساسية المخصصة للقتال، بمصطلح «المعدات العسكرية» الذي يعني مختلف الوسائل التقنية التي تجهز بها القوات لاستخدامها في الأنشطة القتالية اليومية والمعدات العسكرية، والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة، والوسائل التقنية للقتال، والدعم التقني واللوجستي، وما إلى ذلك.

وفي سياق متصل، وقع بوتين قوانين تنص على عقوبات جنائية وإدارية لمن يعملون في منظمات غير حكومية أجنبية غير مسجلة مع عقوبة قصوى تصل إلى عامين في السجن.

وذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية أن أحد بنود القانون الجديد ينص على أنه إذا لم تكن المنظمة تعمل على شيء يعاقب عليه القانون، فستصل الغرامات المفروضة على الأفراد إلى 5000 روبل، وبالنسبة للمسؤولين ما يصل إلى 50 ألف روبل والكيانات القانونية تصل إلى 100 ألف روبل.

وينص القانون على فرض غرامة على مثل أي انتهاك للأجانب أو الأشخاص عديمي الجنسية تتراوح بين 3000 روبل و5000 روبل وتصل إلى الطرد الإداري من روسيا.

من جهة اخرى، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة إنها لم تعثر على أي ألغام أو متفجرات في موقع محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بعدما تمكنت من الوصول إلى أسطح مبانيها وقاعات التوربينات.

وادعى الجيش الأوكراني أن «أجساما أشبه بمتفجرات ثبتت على السطح الخارجي للمفاعلين الثالث والرابع» في الموقع.

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان «لم يلاحظ خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود ألغام أو متفجرات على أسطح مباني المفاعلات في الوحدة 3 والوحدة 4 وقاعات التوربينات في محطة زابوريجيا، بعدما سمح لهم بالدخول».

وأضاف البيان «بعد الدعوات المتكررة إلى وصول غير مقيد إلى المحطة، تمكن الفريق من الوصول دون عوائق إلى أسطح وحدات المفاعلين وكان بإمكانه أيضا رؤية أسطح قاعات التوربينات بوضوح».