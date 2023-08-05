عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان وزارة الاشغال العامة حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للتمديد الزمني الأول لعقد مناقصة تخطيط وصيانة علامات المرور الأرضية المبرم مع إحدى شركات المقاولات المتخصصة لمدة 180 يوما اعتبارا من 29 يوليو الماضي من دون تكلفة مالية على قيمة العقد.

وذكرت المصادر ان عقد المناقصة يشمل اعمال صيانة وتخطيط سطح رصف الطرق ومواقف السيارات ووضع علامات المرور الارضية البارزة العاكسة على الاسفلت، مشيرة الى ان موقع العمل الاساسي لهذا العقد هو اجزاء شبكة الطرق في جميع انحاء الكويت بما فيها الطرق والشوارع والارصفة والساحات ومواقف السيارات والمداخل والمخارج والطرق والساحات داخل وزارات الدولة ومؤسساتها.