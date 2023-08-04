تعرض معلم للطعن على يد رجل في مدينة دايغيون بكوريا الجنوبية، في ثاني حادث من نوعه بالبلاد في غضون أسبوع.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعدما تمكن في البداية من الفرار من موقع الحادث بإحدى المدارس الثانوية، بحسب وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية الجمعة.

وجرى نقل المعلم إلى المستشفى وهو فاقد الوعي.

وتردد أن عمر المشتبه به يتراوح بين 20 و40 عاما، وتعتقد الشرطة أنه كان ينتظر خروج المعلم من حجرة الدراسة، ويرجح أن هناك علاقة ما بين الرجل والمعلم.

وجاء الحادث بعد يوم من واقعة طعن جماعية في البلاد، أصيب فيها 14 شخصا بإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة الكورية الخميس إن رجلا قاد سيارته فوق رصيف بمدينة سيونغنام القريبة من العاصمة سيئول، مما أسفر عن إصابة عدد منن المشاة.

وترجل الرجل من سيارته، وركض باتجاه متجر كبير حيث وجه الطعنات بشكل عشوائي لعدد من الأشخاص قبل أن يتم اعتقاله.

ووفقا لما نقلته وكالة «يونهاب» عن المحققين، يعاني الرجل من اضطرابات نفسية.