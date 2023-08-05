أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وتتكون اللجنة، وفقا لتعميم صادر عن مجلس السيادة، من ممثل النائب العام والخارجية وممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

وتتمثل مهام اللجنة في حصر كافة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023.

وجرى تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخليا وخارجيا، وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة.

وكانت النيابة العامة في السودان أعلنت الخميس أنها تجري تحقيقات واسعة بشأن انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق سودانيين منذ اندلاع الحرب بينها والجيش السوداني في منتصف أبريل الماضي.

وأفادت النيابة في تعميم صحافي أمس بأنها قيدت بلاغات لأكثر من 500 مفقود، وأكثر من 20 بلاغ اعتداء جنسي.

في المقابل، اعلنت قوات الدعم السريع عن انضمام ثلاثة ضباط وضباط صف من القوات المسلحة إليها في قطاع جنوب دارفور.

وقالت "الدعم السريع" في بيان عبر صفحتها على "الفيسبوك" إن هذه الخطوة جاءت "استجابة لنداء الواجب الوطني الذي أطلقه قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لشرفاء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى".

وأضافت أنها "ترحب بانحياز الشرفاء من القوات المسلحة.. وتؤكد أنها لا ترغب أن تكون بديلاً للقوات المسلحة".

وتابعت: "إنما تعمل جنباً إلى جنب مع أولئك الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود على إزاحة القيادات الانقلابية التي رهنت قرار الجيش وسخرته لخدمة أجندة حزب المؤتمر الوطني والفلول الذين أشعلوا الحرب إشباعاً لشهوة السلطة والحكم"، وفق البيان.

وجاء في البيان "عهدنا مع شرفاء القوات المسلحة، أن نعيد بناء الجيش الوطني الواحد على أسس قومية جديدة بعيداً عن الانتماء إلى حزب أو ايديولوجيا، جيش مهني يعبر عن تنوعنا وولاؤه للوطن والمواطن يدافع عن حدود البلاد ويراعي المصالح الوطنية العليا".