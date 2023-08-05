ألقي القبض، اليوم السبت، على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، زعيم المعارضة عمران خان، بعد صدور حكم سجن بحقه ثلاث سنوات لإدانته في اتهامات بالفساد.

وقال حزب حركة الإنصاف الباكستانية في بيان "ألقي القبض على رئيس الحزب من منزله في لاهور".

وأكد متحدث باسم الحزب أن محكمة إسلام أباد اتهمت خان بالكذب بشأن هدايا الدولة التي تلقاها عندما كان لا يزال في منصبه.

ويمنع الحكم، الذي صدر غيابيا، خان من تولي مناصب سياسية على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وقبل إعلان الحكم، قال محامي خان، انتظار حسين بانجوتا، إن موكله الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، سوف يطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن المتوقع أن يؤجج إلقاء القبض على خان حدة التوترات في البلاد.

وعندما ألقي القبض عليه في مايو الماضي، اقتحم أنصاره مؤسسات حكومية.

وظهر خان في بيان مسجل مسبقا على "منصة إكس" يقول لأنصاره: "لدي نداء واحد، لا تجلسوا في منازلكم صامتين".