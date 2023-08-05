أسامة أبو السعود

نظمت اللجنة الرياضية التابعة لوزارة العدل برئاسة د. صالح الخضري، البطولة الأولى لكرة قدم (الصالات)، والتي أقيمت في صالة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة الشويخ تحت رعاية وكيل وزارة العدل سيد القلاف ورئيس نقابة العاملين بالوزارة سعود الديحاني خلال الفترة من ١-٣اغسطس٢٠٢٣ .

وشارك في الدورة عدد من موظفي الوزارة في مختلف الإدارات، وشهد اليوم الاخير في حفل ختام البطولة تفاعل كبير بين اللاعبين للفرق المنافسة بحضور الرعاة الداعمين منهم وكيل الوزارة ورئيس نقابة العاملين بوزارة العدل وقد حضر البطولة أيضًا مجموعة من القياديين .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين بالمراكز الاولى ، ثم ألقى وكيل وزارة العدل كلمة شكر وتقدير للجنة الرياضية المنظمة لهذه البطولة على جهودهم المتميزة في نجاح هذا العمل وحث اللاعبين من موظفي الوزارة على الاستمرار بالمشاركة بالانشطة الرياضية الخاصة بوزارة العدل .