عبدالكريم العبدالله

اجتمع اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية برئاسة د.عصام الصالح، مع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي ونائب المدير لقطاع التخطيط والتطوير الإداري م.رباب العصيمي ، بحضور د.هشام يوسف أبو الجبين أمين سر الإتحاد آلاء المشري عضو مجلس إدارة لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الطبي الأهلي

وذكر رئيس اتحاد اصحاب المهن الطبية الأهلية د.عصام الصالح في تصريح صحافي، انه تم مناقشة موضوع إصدار تراخيص الممرضين وفنيو المختبرات في القطاع الطبي الأهلي، والذي يواجه العراقيل من الهيئة العامة للقوى العاملة في بعض المحافظات، خاصة محافظة حولي رغم وجود قرار بتقريب المسميات الوظيفية بين ديوان الخدمة و الهيئة ، حيث وعد العتيبي بإيجاد الحلول في أقرب وقت وتعميم قرار معادلة ومقاربة المسميات الصادرة من وزارة الصحة للمسميات الموجودة في الهيئة العامة للقوى العاملة و تفعيل ذلك .

وأشار د.الصالح الى أن الاجتماع شهد أيضا طرح موضوع فتح باب التوظيف للأطباء من جمهورية مصر العربية ودول أخرى محظورة، خاصة أن معاملات التعاقد معهم متوقفة حاليا ، رغم حاجة القطاع الطبي لتلك الشريحة حاليا ، مشيراً الى أن المدير العتيبي نوه الى أن موضوع التعاقد مع الأطباء من دولة مصر لا يتعلق بالهيئة ، وهو قرار صادر من مجلس الوزراء وهو قيد الدراسة حاليا.