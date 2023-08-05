صدر مرسوم بترقيات قضائية وتضمن المرسوم:

مادة أولى



يرقى كل من التالي أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 19/4/2022:



٭ محمد إبراهيم السيد محمود رمضان - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.

٭ ضياء الدين أنور إبراهيم الجبالي - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.

٭ محمد سامي محمد رجب - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.

٭ محمد السيد عبدالمعبود وزه - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.

٭ محمد السيد إسماعيل الشربيني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.

٭ طارق عبدالراضي أحمد إبراهيم - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.

٭ أحمد سعد عبدالسيد الشويخ - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.

٭ عمرو بكر محمود الجوهري - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.

٭ محمد محمود حسين محمود البتانوني - رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.

٭ تامر محمد علي شمه - رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.

٭ سالم محمد ابراهيم محمد - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.

٭ حسن أحمد شوقي هاني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.

٭ ياسر محمد وفائي الخولي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.

٭ أحمد زغلول سعد أبوالحسن - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.

٭ شريف يحيى حامد الرشيدي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.

٭ محمد حسن ابراهيم قاسم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.

٭ عمر هلالي توفيق محمد - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.

٭ إيهاب إبراهيم محمد الضويني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.

٭ الحسن عبدالسلام محمد حسن - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.

٭ تامر حسن محمد العشري - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ محمد يحيى علي نصر - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ رامي فاروق عبده صالح - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ محمد فتحي عبدالعزيز شحاته - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ أشرف حسن عبدالسلام محمد - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ ياسر عبدالمبدي محمود عبداللطيف - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ أحمد عوض عبدالقوي الزناتي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ محمد احمد عزت غزالي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ محمد يسري محمد احمد الحسيني - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ احمد علي احمد المشد - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ هيثم سلامة سليمان سلامة - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ مصطفى يوسف محمد قاسم - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالستار - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ نبيل سعد ابراهيم مصطفى - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ محمد يحيى محمد جاد - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ وليد نبيل حمدي عطوه علي سالم - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ محمد احمد عبداللطيف عبدالراضي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ أحمد حسن حسن حمودة - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ أحمد محمد السيد علي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ عمرو محمد سامي العادلي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.

٭ محمد اسماعيل ابراهيم عناني - قاض من الدرجة الأولى.

٭ عاصم احمد شوقي عبدالحق مصطفى - قاض من الدرجة الأولى.

٭ مفرح فخري عبدالواحد محمد - قاض من الدرجة الأولى.

مادة ثانية



على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.