صدر مرسوم بترقيات قضائية وتضمن المرسوم:
مادة أولى
يرقى كل من التالي أسماؤهم إلى الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 19/4/2022:
٭ محمد إبراهيم السيد محمود رمضان - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.
٭ ضياء الدين أنور إبراهيم الجبالي - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.
٭ محمد سامي محمد رجب - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.
٭ محمد السيد عبدالمعبود وزه - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.
٭ محمد السيد إسماعيل الشربيني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
٭ طارق عبدالراضي أحمد إبراهيم - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.
٭ أحمد سعد عبدالسيد الشويخ - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.
٭ عمرو بكر محمود الجوهري - رئيس نيابة (أ) بنيابة التمييز.
٭ محمد محمود حسين محمود البتانوني - رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.
٭ تامر محمد علي شمه - رئيس نيابة (أ) بالنيابة العامة.
٭ سالم محمد ابراهيم محمد - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
٭ حسن أحمد شوقي هاني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
٭ ياسر محمد وفائي الخولي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
٭ أحمد زغلول سعد أبوالحسن - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
٭ شريف يحيى حامد الرشيدي - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
٭ محمد حسن ابراهيم قاسم - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
٭ عمر هلالي توفيق محمد - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
٭ إيهاب إبراهيم محمد الضويني - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
٭ الحسن عبدالسلام محمد حسن - وكيل محكمة بالمحكمة الكلية.
٭ تامر حسن محمد العشري - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ محمد يحيى علي نصر - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ رامي فاروق عبده صالح - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ محمد فتحي عبدالعزيز شحاته - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ أشرف حسن عبدالسلام محمد - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ ياسر عبدالمبدي محمود عبداللطيف - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ أحمد عوض عبدالقوي الزناتي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ محمد احمد عزت غزالي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ محمد يسري محمد احمد الحسيني - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ احمد علي احمد المشد - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ هيثم سلامة سليمان سلامة - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ مصطفى يوسف محمد قاسم - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ عبدالحميد محمد عبدالحميد عبدالستار - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ نبيل سعد ابراهيم مصطفى - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ محمد يحيى محمد جاد - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ وليد نبيل حمدي عطوه علي سالم - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ محمد احمد عبداللطيف عبدالراضي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ أحمد حسن حسن حمودة - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ أحمد محمد السيد علي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ عمرو محمد سامي العادلي - رئيس نيابة (ب) بنيابة التمييز.
٭ محمد اسماعيل ابراهيم عناني - قاض من الدرجة الأولى.
٭ عاصم احمد شوقي عبدالحق مصطفى - قاض من الدرجة الأولى.
٭ مفرح فخري عبدالواحد محمد - قاض من الدرجة الأولى.
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.